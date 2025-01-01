Стопанинът на хижа “Чаирски езера” в Родопите Росен Георгиев има нужда от помощ, съобщават от Българска фондация "Биоразнообразие".

Въпреки че живее на едно от най-чистите места, върши работата си с радост и отглежда храната, която яде, Росен е застигнат от страшната диагноза рак на дебелото черво в много напреднал стадий. Лекарите в България казват, че няма какво да се направи и че може единствено да се подлага на химиотерапия, и да чака развитието на болестта.

След консултация с турска болница се оказва, че са възможни три стъпки - химиотерапия, лъчетерапия и операция за отстраняване на тумора. Цената, която болницата дава за това лечение, е около 35 000 лева. От Българска фондация "Биоразнообразие" призовават всеки с възможности за подкрепа в този труден за хижаря момент.

Чаирските езера са сред най-приказните кътчета на Родопите. А едноименната хижа е разположена сред тази идилия в планината. Хижарят Росен посреща всеки човек с усмивка, грижа, домашна храна и разкази за планината и езерата. 49-годишният мъж цял живот се е грижил за хижата и няма спестени средства.

Ако искате да помогнете, можете да дарите тук:

IBAN: BG18STSA93000003670537

SWIFT: STSABGSF

Банка: ДСК, клон Девин

Титуляр: Росен Данаилов Георгиев

Основание: дарение за лечение