Губят ли хората при прехвърляне на парите за втора пенсия в държавния фонд?

Слушай До 700 лева за година загубили българите, прехвърлили средствата за втора пенсия в държавния Сребърен фонд

92736

Your browser does not support the audio element. До 700 лева за година загубили българите, прехвърлили средствата за втора пенсия в държавния Сребърен фонд