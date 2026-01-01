В авиобазата на Главна дирекция „Гранична полиция“ в квартал „Враждебна“ се проведе тържествена церемония по приемане на нова техника, предоставена в рамките на европейско финансиране. Събитието отбелязва важна стъпка в модернизацията и повишаването на капацитета на българската гранична охрана.

Директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ гл. комисар Антон Златанов и служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев присъстваха на представянето на техниката - основно автомобили, дронове и термовизионни камери.

34 дрона влизат на въоръжение за опазване на държавната граница

Техниката е на стойност над 10 млн. евро и се очаква да спомогне за охраната на границите. Тя е предоставена по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021 – 2027 г. на ЕС.

Целта на проектите е да се гарантира стабилно и интегрирано управление на външните граници, посочи министър Дечев и отбеляза, че така ще се подобри работата по граничния контрол. България е предната линия на Европа, отбеляза той.

БТА

Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България, заяви, че новата техника е конкретен резултат от европейската солидарност и споделената отговорност. Тя отбеляза, че България е пример в охраната на границата на ЕС и допълни, че ЕК ще продължава да помага на страната ни в опазване външните граници на съюза.

Без съвременна техника няма как да сме достатъчно ефективни, заяви гл. комисар Антон Златанов. Той отбеляза, че автомобилите са пригодени за граничните кучета, които са от особена полза в охраната на границата ни. Сред получената техника са и 160 модерни ръчни термовизионни камери, както и дронове.

