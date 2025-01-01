България заема второ място сред страните от Европейския съюз по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г., сочат публикуваните днес данни на Евростат. Цените на жилищата у нас са се повишили с 15,5 на сто спрямо същото тримесечие на предходната година, като пред България е единствено Португалия с ръст от 17,2 на сто. На трето място е Унгария (15,1 на сто). Единствената страна в ЕС, в която се отчита спад на цените на годишна база, е Финландия - с 1,3 на сто.

В първото тримесечие на 2025 г. България беше на трето място с ръст от 15,1 на сто, а през последното тримесечие на 2024 г. страната отбеляза най-висок годишен ръст в ЕС с темп от 18,3 на сто.

Средно за еврозоната цените на жилищата са се увеличили с 5,1 на сто на годишна база, а за целия ЕС - с 5,4 на сто. На тримесечна база (в сравнение с първото тримесечие на 2025 г.) цените са се повишили с 1,7 на сто в еврозоната и с 1,6 на сто в ЕС.

На тримесечна база понижение е отчетено във Франция (-0.2 на сто) и Белгия (-0.1 на сто), докато най-големи увеличения спрямо първото тримесечие са регистрирани в Португалия (4,7 на сто), Люксембург (4,5 на сто) и Хърватия (4,4 на сто). Поскъпването на жилищата у нас на тази база е 3,8 на сто, което отрежда на страната ни пето място сред страните от ЕС.

Данните на Евростат показват, че наред с поскъпването на жилищата нарастват и наемите, макар и с по-бавен темп. През второто тримесечие на 2025 г. наемните цени в ЕС са се увеличили с 3,2 на сто на годишна база и с 0,7 на сто спрямо предходното тримесечие. За сравнение, жилищните цени са се повишили съответно с 5,4 на сто и 1,6 на сто.

От 2010 г. до второто тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 60,5 на сто, докато наемите - с 28,8 на сто. Докато наемите нарастват относително равномерно, цените на жилищата се колебаят по-силно - особено след 2015 г., когато започва значително поскъпване до края на 2022 г., последвано от кратко задържане на нивата и ново нарастване, продължаващо вече шесто поредно тримесечие.

Спрямо 2010 г. България е сред страните с най-голямо увеличение на цените на жилищата – със 133 на сто. Те са се удвоили или повече в 10 държави от ЕС, а най-голямо е нарастването в Унгария (277 на сто) и Естония (250 на сто).

Изключение от общата тенденция е Италия, където цените на жилищата са намалели с 1 на сто спрямо 2010 г., и Гърция – единствената държава, в която е отчетен спад на наемите (-9 на сто).