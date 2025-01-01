Това е сигнал за преформатиране, заяви пред журналисти пред Народното събрание народният представител Джейхан Ибрямов от парламентарната група на "Алианс за права и свободи" в коментар на политическата ситуация в страната.

"Повече кворум в парламента няма да правим. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление", заяви на 14 октомври председателят на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков.

На 14 октомври не се проведе насроченото редовно заседание на правителството, а вчера Народното събрание не започна работа поради липса на кворум.