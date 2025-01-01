Държавата въвежда правила и ясен контрол за всяка атракция. Това заяви Гроздан Караджов по време на брифинг след заседание на Министерски съвет.

"Животът и здравето на хората не могат да зависят от случайността. Всеки, който предлага атракциони ще трябва да докаже, че може да гарантира безопасност", подчерта министърът на транспорта.

Той обяви, че Министерският съвет е приел проекта на Закон за общите изисквания за предоставяне на атракционни услуги, пердставляващи източник на повишена опасност.

С новия закон държавата създава:

►ясна рамка за безопасност;

►задължителна застраховка;

►контрол над всички атракционни дейности - от водни забавления, през въжените паркови и батути до въздушните полети и автомобилните обиколки.

"Целта е да се гарантира живота и здравето на гражданите като се създадат и предведими условия и за бизнеса. Държавата е длъжна да осигури минимални стандарти за безопасност и справедлива защита на потребители", заяви Гроздан Караджов.

Има ли орган у нас, който контролира съоръженията в увеселителните обекти

Основни елементи на законопроекта:

задължителна регистрация в Публичен регистър към Министерството на туризма;

задължителна застраховка на всеки потребител;

ежедневни проверки на съоръженията;

задължителни правила за безопасност поставени на видимо място за посетителите;

план за безопасност за всеки обект и назначено отговорно лице.

Инцидент в лунапарк в Ямбол: Двама ранени, единият е в критично състояние (СНИМКА)

Гроздан Караджов обяви, че сред задълженията са и предружители за деца под 14 години и контрол от акредитирани органи и държавни институции.

"От страна на държавата това са Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Изпълнителна агенция "Морска администрация", кметове, общини и Комисията за защита на потребителите", уточни министърът.

По думите му законът няма да натоварва държавния бюджет. "Ще създадем механизъм за самофинансиране чрез лицензионни такси", каза още Караджов.

След приемането на закона, всички атракциони ще имат 6 месеца, за да преведат дейността си по новите изисквания, обяви министърът.

При трагичен инцидент отговорност ще носят лицата, които отговарят за безопасността. "Такива се въвеждат за първи път с този закон. На второ място управителя или този, който не е извършил регламентирата дейност", каза Караджов и уточни, че органите за контрол и акредитираните такива също ще носят отговорност.