Седмица преди края на предизборната кампания, ГЕРБ-СДС и ДПС се оплакаха от репресия на МВР.

От Движението обявиха, че сезират европейски институции и Конгреса на САЩ за „груба намеса в изборния процес”. А днес членове и активисти на ГЕРБ в Сапарева баня се оплакаха от натиск. Твърдят, че са извършвани неправомерни претърсвания и изземвания, включително пред непълнолетни деца.

„Ще държим лично отговорни както вътрешния министър, така и началникът на кабинета на премиера и самия премиер. Г-жа Бъчварова, бидейки вътрешен министър, много добре знае как работи системата, къде да се гледа, как да се работи и как тези дейности следва да бъдат осъществявани спрямо всички”, коментира Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС.

„Законът е еднакъв за всички, няма значение кой е извършил престъплението - той трябва да бъде разследван и това по никакъв начин не може да бъде тълкувано като политическа репресия. От 29 областни дирекции обиколих 26, ако някъде съм давал инструкции, искам да атакувате тази партия и да прикривате онази, мислите ли че нямаше да изтече информация?”, заяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.