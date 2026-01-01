Пикът на грипната епидемия в България ще бъде достигнат до края на месеца. Това заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в ефира на NOVA.

Заболеваемостта в страната продължава да нараства, като вече се регистрират случаи на усложнения и хоспитализирани пациенти, добави той.

По думите му обявяването на грипна епидемия във Варна е напълно логична стъпка на фона на високите нива на заболяемост. „Още от самото начало казахме, че тазгодишната грипна епидемия ще бъде малко по-интензивна и ще засегне повече хора“, подчерта Кунчев.

Той отправи апел към гражданите да бъдат внимателни и да се пазят, доколкото е възможно. „Не е лесно да се предпазим при подобни заболявания, но е постижимо“, посочи главният здравен инспектор.

Кунчев обясни и понятието „инфекциозна доза“, като уточни, че ако количеството на вирусите, с които човек се среща, е под определен праг, заболяване може и да не се развие. „Когато обаче броят на вирусите надхвърли тази доза, възниква заразяване“, каза той.

По думите му съществува и погрешно разбиране относно това кои групи са най-засегнати от грипа. „Често се казва, че децата боледуват най-много, но всъщност грипът засяга всички възрастови групи. Просто при децата по-често се търси лекарска помощ и затова те се регистрират по-активно“, обясни Кунчев.