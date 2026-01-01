Близо милион и 600 000 пенсионери получиха от държавата великденски добавки, като на най-бедните бяха преведени по 50 евро, а хората с пенсия до 620 евро взеха по 20 евро. За какво им стигна празничната добавка и как я разпределиха между сметките и цените в магазина?

В магазина в русенското село Басарбово хората внимателно пресмятат всяко евро. Маргарита Вичева излиза с празна чанта, защото преди това на касата за битовите сметки парите от портмонето ѝ буквално се стопили заедно с добавката от 20 евро, разказва БНТ.

Маргарита Вичева, пенсионер: "Купих си един хляб, ето вижте. Той хляба е 2 евро, амен, амен и кусур. Месо - чат-пат. И гледам да не напълнявам много, защото пък трябва да сменям изцяло гардероба. Осигуровките са били малко, затова може би получаваме и ниски пенсии."

За разлика от Маргарита, съседът ѝ Йордан е сред късметлиите, получили 50 евро празнична добавка. Но и с тях не успял да изкара финансово по-спокойно месеца.

Йордан Георгиев, пенсионер: "От 65 години съм по тракторите. Колко масла, нафта и пепел съм изгълтал.

- БНТ: Вашата пенсия каква е?

- Ако я кажа, някои ще се смеят, с вдовишките е 365 евро. Ако имах пари, щях да си измажа къщата."

И докато Маргарита и Йордан разчитат да сложат на масата това, което са произвели в градината на село, за пенсионерите в града е още по-тежко.

Николай Цанев, пенсионер: "До никъде не стигат. Значи като платиш ток, вода, газ и край. Сега платих 180 евро и портмонето празно."

Златка Иванова, пенсионер: "50 евро взех. 1 кг месце, яйца и те отидоха. Много е жалка, чак е плачевна. Да не можеш да дадеш на внуците си е много лошо."

Според възрастните хора отпускането на добавки два пъти годишно по празници не е решение. Решение е достойни пенсии за труда, който са положили през годините.