Българската здравна система е на ръба. Това не е предупреждение, а реалност, заяви д-р Николай Брънзалов.

Д-р Брънзалов заяви, че от началото на годината са получили многобройни оплаквания от медицинските заведени за безизходното финансово положение, в което са изпаднали.

“Разходите в здравната система растат главоломно. Две години няма актуализация на бюджетите, което води до дефицити и напрежение, което ще се отрази на работата на лекарите с пациентите”, заяви председателят на БЛС.

Той подчерта, че не трябва повече да се оправдаваме с "липса на бюджети". “Проблемът е национален и изисква извънредно мерки. Нашето искане е подписване на анекс към Националния рамков договор между НЗОК и БЛС и актуализация с 25%”, каза д-р Брънзалов.

„Системата на здравеопазването е на ръба“: БЛС настоява за спешна актуализация на цените

Той напомни, че работещите в системата на здравеопазването са в топ 5 на плащащите данъци. Ние не искаме помощи, а това, което ни се полага, каза председателят на БЛС.

Д-р Брънзалов призова министъра на здравеопазването да влезе в ролята на медиатор между НЗОК и БЛС, за да се подпише анекс.

“Явно кризата е в сила във всички други отрасли, само не и в здравеопазването”, обобщи д-р Брънзалов.