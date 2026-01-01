На Централна гара София служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов присъства на официалното представяне на първия новопроизведен влак „Шкода“, който пристигна в България в началото на март.

БТА

Проектът за доставка на 25 мотрисни влака е в размер на 326,7 млн. евро, от които 261,4 млн. евро са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 млн. евро по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027.

Влаковете са предназначени за крайградски превози, разполагат с общо 333 места и развиват максимална скорост от 160 км/ч.

В церемонията участваха посланикът на Чешката република у нас Н.Пр. Мирослав Томан и главният изпълнителен директор на „Шкода Груп“ Петър Новотни.

Припомняме, че в края на миналата година бившият министър на транспорта Гроздан Караджов заяви по време на посещение в завода на „Шкода“ в Пилзен, Чехия, че първият нов електрически влак „Шкода“ ще пристигне в България през януари 2026 г., а от април ще започне да превозва пътници. До август 2026 г. страната ще получи всички 25 нови влака.