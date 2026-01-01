Министърът на отбраната Димитър Стоянов посрещна в България италианския си колега Гуидо Крозето. Официалното посрещане се състоя в авиобаза „Безмер“, където двамата министри и водените от тях делегации обсъдиха въпроси, свързани със сигурността и отбраната.

Сред основните теми е било италианското предложение за създаване на европейски център за противодействие на хибридните атаки. България ще подкрепи инициативата, която предвижда общ механизъм за подпомагане на държавите при различни видове съвременни заплахи – от кибератаки и атаки с дронове до други действия, насочени срещу сигурността.

По думите на Стоянов предложението се очаква да бъде представено на срещата на министрите на отбраната в Брюксел на 28 септември. Той подчерта, че заплахите в киберпространството, използването на дронове и възможни терористични действия са част от променящия се характер на съвременните конфликти и изискват координиран европейски отговор.

Крозето също определи необходимостта от общ подход като важна, като посочи, че хибридните атаки са по-трудно забележими от конвенционалните военни действия, но могат да бъдат също толкова опасни.

По време на разговорите двамата министри са обсъдили още ситуацията със сигурността в Европа, Черноморския регион и Западните Балкани, както и развитието на НАТО. Разгледани са възможностите за по-тясно сътрудничество между България и Италия и по модернизацията на българските въоръжени сили, включително чрез механизма SAFE. По тези направления вече работят съвместни екипи.

Друга тема са били инфраструктурни проекти на територията на България. В този контекст Стоянов потвърди ангажиментите на страната ни по споразумението с Италия за съвместното изграждане и използване на военни съоръжения в района на „Кабиле“ край Ямбол.

Италия, която е рамкова държава на Многонационалната бойна група на НАТО в България, ще поеме и конкретни ангажименти, свързани с развитието на инфраструктурата на базите на Алианса. Според Крозето това е част от усилията за укрепване на Източния фланг на НАТО.

След срещата в „Безмер“ италианският министър посети учебен полигон „Ново село“, където се срещна с италианския военен контингент, участващ в Многонационалната бойна група на НАТО в България.