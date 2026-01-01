България премина към лятно часово време в 3:00 ч. през нощта на 29 март, съобщиха от Българския институт по метрология.

Съгласно правилата, часовниците се преместват с един час напред в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

Страната ни премина към зимно часово време на 26 октомври миналата година.

Практиката за смяна на времето два пъти годишно остава в сила, въпреки обсъжданията на европейско ниво за нейното прекратяване, като към момента няма взето окончателно решение.