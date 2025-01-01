„Много сме горди. Еуфорията е огромна. Парадът в София беше страхотен”. Това заяви пред NOVA световният вицешампион по волейбол Александър Николов.

Капитанът на националния ни отбор по волейбол Алекс Грозданов сподели, че съотборниците му са успели да видят близките си едва за няколко часа след пристигането си.

Припомняме, че българският отбор се прибра на родна земя във вторник сутринта с полет от Истанбул с правителствения самолет. По-късно момчетата направиха почетна обиколка из София, а последната им спирка беше площадът пред храм-паметника "Александър Невски", където ги посрещнаха стотици фенове. В сряда успехът им беше почетен от депутатите, президента и патриарха.

По думите на Николов той никога не е изпитвал емоции като тези по време на парада. „Не съм се чувствал толкова развълнуван нито на терена, нито след спечелването на медала. Трудно е да се опише чувството. На първо място изпитвах страшна гордост от това, че успяхме да съберем над 15 000 души на площада. Това за мен означаваше много повече от медала”, сподели той.

„Най-силната емоция наистина беше в София. Това да видим толкова много хора да излязат на улицата заради нас беше огромна чест и гордост. На няколко пъти дори се просълзих на сцената. Всички пяхме химна заедно. Видях деца, родители и десетки възрастни хора, които също бяха плачеха, докато раздавахме автографи”, сподели капитанът на волейболния ни отбор.

Двамата спортисти обясниха, че им предстоят едва няколко дни почивка, след която се отправят към клубните си отбори.

Симеон Николов разказа за хобитата, с които разпускат извън терена. „С брат ми играем много видеоигри. С тях за час-два успяваме да забравим за всичко друго. Обичаме да ходим и на море. Предпочитаме да почиваме в Гърция, но наскоро осъзнахме, че реално българското Черноморие е също толкова прекрасно”, каза Николов.

Грозданов обясни, че през последния клубен сезон се е запалил по стрелбата. „Имах съотборници, с които ходехме на стрелбище по един-два пъти в месеца. Там концентрацията е на друго ниво. Не ми остава много време за хобита. Опитвам се да прекарвам повече време със семейството си”, сподели капитанът на тима.

Александър Николов каза още, че "за жените до нас никак не е лесно". "Те правят огромни компромиси. Моята приятелка живее вече трета година в чужбина заради мен, което е огромно лишение от нейна страна", каза волейболистът.