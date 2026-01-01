Изказванията от партия „Възраждане“, които гласяха, че приемането на еврото ще стане при различен от фиксирания курс, днес са доказана лъжа. Тогава действаше закон, че България се присъединява към еврозоната само при фиксирания курс - това каза народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Явор Божанков в декларация от името на партията.

Това е първата седмица, в която България използва единната европейска валута и историята ще запомни всяко правителство, положило усилия да завърши този национален идеал успешно, заяви Божанков. Оттук нататък ще трябва да положим усилия да запазим този път на развитие, каза той.

През 2022 г. Румен Радев заявява, че референдум за еврото няма да има, а година по-късно казва, че еврото ще донесе съществени икономически ползи и определя членството на България еврозоната като стратегическа национална цел. Същият човек през 2025 г. иска референдум срещу еврото в Деня на Европа, каза Божанков и допълни, че това е опит да се наруши общественият договор от най-висшата държавна институция.

Преди дни Конституционният съд сложи край на този диспут за еврото и за това кой е крив и кой - прав, каза Божанков. Той се обърна към „Възраждане“ с думите: „От тази седмица и до края на живота си вие ще използвате единната европейска валута с българските национални символи“.