Събития, насочени към всички възрасти, са включени в културния афиш на община Казанлък за декември, съобщи зам.-кметът по хуманитарни политики Сребра Касева. Предвидени са поредица от празнични прояви по повод коледно-новогодишните празници, чието начало постави вчера тържественото включване на коледните светлини.

Изявите на талантливите деца на Казанлък на сцената на централния площад „Севтополис“ ще продължат на 17 декември с изпълнения на възпитаниците на детските градини в общината под надслов „Коледни звездички“, а на 18 декември на сцената ще излязат ученици в концерта „Светлините на Коледа“. На следващия ден жителите и гости на Казанлък ще могат да се насладят на празничната програма на възпитаници от школа по пиано и поп пеене „Орфей“, вокална група при Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски“, „Зумба с Гери“, детска театрална школа „Нашенци“ и Дамски спортен клуб „Крейзи Фит“. На 20 и 21 декември на сцената на площад „Севтополис“ ще се качат читалищните състави от общината в програмата „Коледна народна шевица“.

Кулминацията в празничната програма на Община Казанлък ще е на 24 декември, когато ще се състои фестивалът на коледарските състави „Коледен благослов“, както и базарът на традиционни български ястия „С ухание и вкус на Коледа“. И тази година централният площад ще посрещне стотици мотористи, облечени като Дядо Коледа в благотворителната кампания „Мото Коледа - да дарим усмивки".

В деня на Рождество Христово 25 декември казанлъчани могат да се включат в мегданското коледно хоро на Народно читалище „Жар“.

През настоящия месец са предвидени още много инициативи, сред които детски ателиета, изложби, концерти, прожекции и театрални спектакли за най-малките, а вечерта на 31 декември всички заедно ще имат възможност и да посрещнат новата 2026 година с фолклорна програма в центъра на Казанлък.