Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) излезе с позиция, след като по-рано днес лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов призова вторият пенсионен стълб да бъде ликвидиран.

В декларация от парламентарната трибуна Костадинов заяви, че по този начин бюджетният дефицит за 2026 г. може да бъде намален. Според лидера на "Възраждане" системата на допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е основана на порочни практики, ощетяващи бъдещите пенсионери.

Публикуваме целия текст на позицията на БДДПО :

"Във връзка с изразената от лидера на “Възраждане” Костадин Костадинов теза за унищожаване на втория стълб на пенсионната система, дружествата, членове на БАДДПО категорично обявяваме следното:

Пенсионните фондове не са “форма на пирамида”, а надеждно спестени пари в лични партиди на осигурените лица, които са наследяеми и носят доходност. Само за последните близо три години доходността по всички партиди във всички фондове в БАДДПО сумарно се измерва на близо 5 милиарда лева. Това са пари, спечелени за гражданите и те ще останат по партидите им. Числата говорят следното – от близо 30 милиарда лева към днешна дата, спестени в капиталовите фондове за целия период на съществуването им, 5 милиарда лева са добавени само през последните три години благодарение на уменията на експертите в пенсионните дружества, управляващи фондовете. Работата на дружествата е строго контролирана на всекидневна база от независим държавен регулатор, както и от банките попечители. Има ясно създадени прозрачни правила и те се спазват.

Съществуването на втория стълб не е грабеж на българските граждани. Грабеж би било, ако спестените пари им бъдат отнети – това ще е равнозначно на национализация, съизмерима със заграбване на парите на гражданите в банките. Защото и в двата случая става дума за лични спестявания. Такъв акт не би бил присъщ за демократични общества с пазарна икономика, а за мрачни времена в българската история, които би трябвало да са останали в миналото.

Нещо повече – дори парите от пенсионните фондове да бъдат национализирани, това няма да разреши дългосрочно проблемите с дефицита в първия стълб. Но ще ограби бъдещето на осигурените лица и техните наследници.

Избирателното жонглиране с цифри вероятно уплътнява партийната риторика. Но не отговаря на реалността.

От БАДДПО категорично се противопоставяме и на опитите за всяване на страхове сред гражданите. Както и на изкуственото противопоставяне между солидарния първи стълб и капиталовите втори и трети стълб на пенсионната система, които са замислени да се допълват взаимно в полза на осигурените лица. Натрупванията по партидите не са изминали цял жизнен цикъл от 40 години, а са едва по средата – и критиците на пенсионния модел много добре знаят това, когато говорят за ниските втори пенсии. Знаят също, че при замисъла на модела вноската към втория стълб отдавна трябваше да е 7%, а не 5% – факт, който също има отношение към обема на партидите. Както и че много от гражданите не се осигуряват на реални доходи. Всичко това са въпроси, които се решават с обединени усилия, не с противопоставяне.

Категоричната ни позиция е, че капиталовите фондове са важна част от решенията в полза на осигурените лица, а не проблем".