От 15 ч. до 21 ч. на 14 май (четвъртък) ще бъдат извършени дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на маршрутни карти. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Актуализацията няма да повлияе купуването на винетки и на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от камионите над 3,5 тона.

Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им маршрутна карта.