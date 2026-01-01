Правителството в оставка прие решение за одобряване участието на "Български енергиен холдинг" в реализацията на проекта за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух". Това обяви министърът на енрегетиката Жечо Станков след днешното заседание на Министерския съвет.

"Взехме изключително важно решение, касаещо българската енергетика, а именно да обявим една изключително важна и дългогодишно чакана новина. Българката държава чрез Българския енергиен холдинг влиза в правата по търсене и проучване в дълбоко Черно море, съвместно с компаниите OMV и „Ню Мед“, каза Станков.

„За първи път в новата история на България държавата няма да се облагодетелства единствено и само от концесионни такси, които в случая за нефт и газ стигат до 30% от добива, но ще участва активно с дял в правата за търсене и проучване“, посочи той.

Процентът, с който държавата се включва, е 10%. „До него стигнахме след възлагане на детайлни анализи на колегите от УНСС и Минно-геоложкия университет, работна група, преговори с двете страни – на OMV и „Ню мед“. Това е консервативният подход, в който държавата с конкретни сериозни стъпки влиза в този проект не само като наблюдател, а като конкретен инвеститор“, обясни министърът.

В преговорите е било постигнато съгласие, че българската държава няма да дължи разходи повече извършените три сондажа в дълбоко Черно море, а ще инвестира заедно с двете компании в новите два сондажа, първият от които в момента се изпълнява.