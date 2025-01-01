Бензиностанциите в някои региони на Русия останаха без гориво, след като украински дронове нанесоха удари срещу нефтопреработвателни заводи и друга петролна инфраструктура през последните седмици, поради което шофьорите чакат на дълги опашки, а властите прибягват до въвеждане на ограничения на количеството гориво при зареждане или напълно спират продажбите, информира Асошиейтед прес.

Цените на едро на Международната стокова борса в Санкт Петербург за бензин А-95 – с най-високо октаново число – достигнаха рекордни нива миналата седмица, като се повишиха с около 50% в сравнение с януари, тъй като търсенето скочи от страна на фермерите, които се опитват да съберат реколтата, и руснаците, които тръгнаха на път за последната си голяма ваканция преди края на лятото.

Руските медии съобщиха, че недостигът на гориво засяга потребителите в няколко области в Далечния Изток и на Кримския полуостров, който беше анексиран от Украйна от Москва през 2014 г.

Медиите в Приморска област, която граничи със Северна Корея, съобщиха за дълги опашки и цени от около 78 рубли за литър (около 84 евроцента) на бензиностанциите в района, където средната месечна заплата е около 1033 евро. Журналисти от местната медия "Примпрес" откриха шофьори, които се опитват да продават бензин онлайн на цена от 220 рубли за литър (около 2,36 евро за литър).

В Курилския район на Курилските острови на север от Япония недостигът на бензин с по-ниско октаново число А-92 принуди властите да спрат изцяло публичната продажба в понеделник.

В Крим някои компании продаваха гориво само на притежателите на купони или специални карти.

"Украинците атакуват редица рафинерии, започвайки от Рязан, който се намира южно от Москва, чак до Волгоград. Този регион е мястото, през което хората преминават по пътя си към (курортите на) Черно море. Това е регионът, в който се извършва по-голямата част от жътвата. Това е и доста гъсто населен регион“, заяви пред АП Сергей Вакуленко, старши научен сътрудник в Центъра Карнеги Русия Евразия.

Според медийни съобщения, между 2 и 24 август Украйна е атакувала руската нефтена инфраструктура най-малко 12 пъти. От тези атаки най-малко 10 са били насочени към обекти в дъгата Рязан-Волгоград в югозападната част на Русия.

Тези атаки са нанесли щети на много нефтопреработвателни заводи, но не са ги унищожили напълно, каза Вакуленко, добавяйки, че повечето от съоръженията са изключително устойчиви на пожари.

Производството на бензин е спаднало с 8,6% през първите 19 дни на август в сравнение с година по-рано, а производството на дизел е спаднало с 10,3%.

Досега недостигът остава ограничен до определени райони – Далечния Изток и Крим – защото тези региони обикновено се снабдяват от по-малко рафинерии и имат по-големи транспортни нужди.

Очаква се кризата с бензина в засегнатите руски региони да отшуми до края на септември, когато търсенето ще намалее и ще приключи годишната лятна поддръжка на много рафинерии, посочва АП.

Междувременно стана известно, че руска атака с дронове през нощта е повредила съоръжение в енергийния сектор в централния Полтавски регион на Украйна, съобщи губернаторът на региона, предаде Ройтерс.

Атаката временно прекъсна електрозахранването на потребителите, което вече е възстановено, съобщи губернаторът Володимир Кохут в изявление в Teлеграм.

Атака с дронове през нощта прекъсна електрозахранването и в части от северния град Суми, след като Русия нанесе удари по критични инфраструктурни съоръжения, съобщиха местни власти.

Всички водоснабдителни съоръжения са били без електрозахранване и са разчитали на аварийни резервни източници на енергия днес сутринта, посочи ръководителят на военната администрация на град Суми Серхий Кривошеенко.

Украинските въздушни сили заявиха, че са свалили 74 дрона от 95, изстреляни от Русия през нощта, докато 21 дрона са ударили девет места в страната.

Украинското министерство на енергетиката съобщи миналата седмица, че енергийните съоръжения са били атакувани 2900 пъти само от март 2025 г. насам.