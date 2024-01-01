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Откриха тяло наза, съобщиха от полицията вТо е билов близост до, където е живял 34-годишният мъж. Към настоящия момент не се съобщават повече подробности.е били вчера, и днес от служители на реда и от граждани. В момента се извършват процесуално-следствени действия.рано тази сутрин от Областната дирекция на МВР в Ямбол обявиха официално, че младият мъж се издирва, след подаден сигнал от близките му. Съобщено бе, че той е напуснал дома си в село Веселиново на 6 октомври.