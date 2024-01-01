Откриха тяло на обявения за издирване мъж Николай Илиев в река Тунджа, съобщиха от полицията в Ямбол.
То е било открито в близост до село Веселиново, където е живял 34-годишният мъж. Към настоящия момент не се съобщават повече подробности.
Районът е бил обхождан и вчера, и днес от служители на реда и от граждани. В момента се извършват процесуално-следствени действия.
Припомняме, че рано тази сутрин от Областната дирекция на МВР в Ямбол обявиха официално, че младият мъж се издирва, след подаден сигнал от близките му. Съобщено бе, че той е напуснал дома си в село Веселиново на 6 октомври.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
То е било открито в близост до село Веселиново, където е живял 34-годишният мъж. Към настоящия момент не се съобщават повече подробности.
Районът е бил обхождан и вчера, и днес от служители на реда и от граждани. В момента се извършват процесуално-следствени действия.
Припомняме, че рано тази сутрин от Областната дирекция на МВР в Ямбол обявиха официално, че младият мъж се издирва, след подаден сигнал от близките му. Съобщено бе, че той е напуснал дома си в село Веселиново на 6 октомври.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня