Окръжната прокуратура в Ямбол ръководи разследването по установяване на близо 700 кг марихуана, укрита в тайник на товарна композиция, пътуваща от България към Турция. Това съобщиха от обвинението.

Окръжна прокуратура Ямбол

Наркотичното вещество е установено на Митнически пункт „Лесово“ в резултат на специализирана операция на ГДБОП, проведена със съдействието на служители на Агенция „Митници“. Подробности за случая представиха пред медиите днес прокурор Дойчин Дойчев – и.ф. административен ръководител на ОП-Ямбол, старши комисар Емил Борисов – зам.-директор на ГДБОП, Стефан Бакалов – началник отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция „Митници“ и Илия Илиев – началник на Митнически пункт „Лесово“.

Те съобщиха, че марихуаната е открита на 16 януари след проведени редица оперативни действия, извършени от служители на ГДБОП.

На пункта в „Лесово“ водачът на товарната композиция (камион и прикачено към него ремарке) е представил документи, че превозва транзитно 12 палета с натурален шперплат от България за Турция. При извършената щателна проверка на товара, включително със специализирана рентгенова апаратура, митническите инспектори откриват в четири от палетите с дървени плоскости общо 1186 пакета с марихуана. Пакетите са били укрити във вътрешността на декларираните дървените плоскости.

Задържаното количество марихуана е общо около 700 килограма. То е било разпределено в 1186 пакета. Стойността на откритото наркотично вещество надвишава 5,5 милиона евро.