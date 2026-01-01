Митническите служители на Митнически пункт Лесово откриха 481 000 къса (24 050 кутии) контрабанди цигари в товарен автомобил. Тютюневите изделия са били укрити в палети с декларирани закачалки за дрехи, съобщиха от Агенция „Митници“.

Товарната композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 8 февруари 2026 г. на входящо трасе в страната. В зоната за митнически контрол водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България групажна стока от Турция за Румъния.

На база анализ на риска е извършена щателна митническа проверка на автомобила. В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апаратура инспекторите маркират подозрителни зони в декларирания товар. При последвалата физическа проверка е установено, че три от палетите с декларирани закачалки за дрехи съдържат във вътрешната си част кашони с цигари.

Иззети са общо 481 000 къса (24 050 кутии) цигари от различни търговски марки. Стойността на контрабандните тютюневи изделия възлиза на над 80 000 евро.

Агенция „Митници“

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Териториална дирекция Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол.

Близо 2 млн. къса контрабандни цигари са задържали митническите служители на МП Лесово само от началото на годината. В повечето случаи акцизните тютюневи изделия са били укрити сред декларирани стоки за държави в ЕС, където пазарните цени на цигарите са значително по-високи.

При един от последните случаи бяха открити 711 000 къса цигари във вътрешността на изолационни панели в товарен автомобил, пътуващ също от Турция за Румъния.