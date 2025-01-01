Служители на полицейското управление в Павликени задържаха неправоспособен водач, опитал да осуети полицейска проверка и отказал проба за алкохол и наркотични вещества.

В събота вечерта в Павликени е предприета проверка на лек автомобил, като са подадени светлинен и звуков сигнал. Водачът не само не изпълнил полицейското разпореждане, но и ускорил движението си.

Въпреки това униформените спрели автомобила. Установено е, че зад волана е бил 34-годишен неправоспособен водач от същия град.

Отказал е проба за употреба на алкохол и наркотични вещества, след като веднъж е наказван по административен ред за отказ.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Започнато е бързо производство.