Служители от всички полицейски управления на територията, обслужвана от ОДМВР – Велико Търново, сe включват активно в превантивна кампания за предотвратяване на онлайн измами.
Акцията се провежда на местата за раздаване на пенсии в малките градове и села.
Започва изплащането на пенсиите за февруари
Тече разяснителна кампания относно новите схеми за онлайн измами, полицията раздава брошури с описанието им – романтични, инвестиционни, телефонни, измами с капаро.
Служителите на реда разясняват мерките, които хората могат да предприемат, за да предотвратят евентуални опити за измама, как да реагират при опит да бъдат измамени и при съмнения за такива опити да сигнализират незабавно в полицията.
Полицейските служители предупреждават възрастните хора да бъдат внимателни и по отношение на телефонните измами, те припомнят най-актуалните и често използвани сценарии.
Кампанията обръща внимание и на фалшивите евро банкноти. Полицаите показват на пенсионерите как да ги разпознават и за какво да бъдат бдителни.
Във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори, те отправиха апел към жителите на местата, които посещават, да бъдат бдителни и да сигнализират служителите на реда в случай, че станат свидетели на купуване на гласове или ако получат такова предложение.
Напоследък често срещани са романтичните измами. Схемите са доста разнообразни.
„Извършителите използват сайтове за запознанства или социални мрежи, за да установят емоционална връзка с потенциална жертва и чрез различни лъжи и манипулации да предизвикат у нея силни чувства, като любов и състрадание. Те се представят за заможни военнослужещи, лекари, актьори, певци или др., които въвеждат и поддържат у жертвите си заблуждение, че ги обичат, че ще се оженят за тях, като им обещават внимание и добър начин на живот. След това започват да искат пари под различен претекст-за спешна медицинска помощ, пътуване, бизнес проблеми“, обясняват криминалистите.
Те допълват, че знаци за такава измама са – твърде хубав профил, за да е истински, лицето избягва видеоразговори или срещи на живо, иска пари за „спешни случаи“ – откраднати документи (паспорти) или неплатени заплати.
Ето пълният списък с описанието на измамите: