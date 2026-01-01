Служители от всички полицейски управления на територията, обслужвана от ОДМВР – Велико Търново, сe включват активно в превантивна кампания за предотвратяване на онлайн измами.

Акцията се провежда на местата за раздаване на пенсии в малките градове и села.

Започва изплащането на пенсиите за февруари

Тече разяснителна кампания относно новите схеми за онлайн измами, полицията раздава брошури с описанието им – романтични, инвестиционни, телефонни, измами с капаро.

ОДМВР - Велико Търново

Служителите на реда разясняват мерките, които хората могат да предприемат, за да предотвратят евентуални опити за измама, как да реагират при опит да бъдат измамени и при съмнения за такива опити да сигнализират незабавно в полицията.

Полицейските служители предупреждават възрастните хора да бъдат внимателни и по отношение на телефонните измами, те припомнят най-актуалните и често използвани сценарии.

Кампанията обръща внимание и на фалшивите евро банкноти. Полицаите показват на пенсионерите как да ги разпознават и за какво да бъдат бдителни.

Във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори, те отправиха апел към жителите на местата, които посещават, да бъдат бдителни и да сигнализират служителите на реда в случай, че станат свидетели на купуване на гласове или ако получат такова предложение.

ОДМВР - Велико Търново

Напоследък често срещани са романтичните измами. Схемите са доста разнообразни.

„Извършителите използват сайтове за запознанства или социални мрежи, за да установят емоционална връзка с потенциална жертва и чрез различни лъжи и манипулации да предизвикат у нея силни чувства, като любов и състрадание. Те се представят за заможни военнослужещи, лекари, актьори, певци или др., които въвеждат и поддържат у жертвите си заблуждение, че ги обичат, че ще се оженят за тях, като им обещават внимание и добър начин на живот. След това започват да искат пари под различен претекст-за спешна медицинска помощ, пътуване, бизнес проблеми“, обясняват криминалистите.

Те допълват, че знаци за такава измама са – твърде хубав профил, за да е истински, лицето избягва видеоразговори или срещи на живо, иска пари за „спешни случаи“ – откраднати документи (паспорти) или неплатени заплати.

Ето пълният списък с описанието на измамите: