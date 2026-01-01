Водач на мотопед си спретна гонка с полицията в Бяла черква.

На 16 април автопатрул е забелязал, че зад тях се движи мотопед, който при вида на полицейския автомобил, обърнал и потеглил в обратна посока.

Униформените го последвали и подали светлинен и звуков сигнал за спиране, но водачът не се подчинил, съобщиха от ОД на МВР.

Преминал на червен светофар и се блъснал във входна врата на жилище. Влязъл в двора на имота и се заключил.

При отправено му разпореждане да отвори, той отново не се подчинил.

Установена е самоличността му - 69-годишен мъж, известен на органите на реда и осъждан.