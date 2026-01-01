Разкриха измама с мними полицейски служители в Павликени, съобщиха от ОД на МВР.

В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че през април миналата година 36-годишен мъж от Горна Оряховица, в съучастие с приятел от Ветово, са заблудили жителка на града.

Те са се представили за униформени, че ще ѝ помогнат да задържат, хора, които искат да я измамят.

Така успели да измъкнат от жената сумата от 2600 лв. На 26 март 36-годишният е привлечен в качеството на обвиняем.

Към момента изтърпява наказание "лишаване от свобода" за друго престъпление в затвора в Ловеч.