Талисманът и емблемата на Варна - розовият пеликан Стойчо се разходи в града, но изпадна в опасна ситуация.

Той падна в дупка, но беше спасен. В социалните мрежи съобщават, че той се е разхождал по булеварда в квартал "Чайка", в компанията на двама полицаи.

Розовият пеликан Стойчо - пръв приятел на варненските рибари

На публикувани видеа се вижда как той пада в дупка, но бързо е изваден. Потребители пишат, че е прибран от служители на РИОСВ.

Чаровният Стойчо е добре познат посетител около Морска гара Варна, който се е превърнал в истинска атракция за местните риболовци и жители на града.

Розовият пеликан е един от най-големите представители на своя род и макар да не е типична гледка по българското Черноморие, понякога може да бъде срещнат по влажните зони в страната.

Появата му във Варна е рядко, но радостно събитие, особено когато се случва с такава регулярност.

Някои потребители пък подхождат с чувство за хумор и споделят забавни колажи с розовия чарочник.