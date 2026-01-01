Полицията във Варна разкри наркооранжерия при специализирана операция за противодействие на притежанието и разпространението на наркотични вещества, след продължително наблюдение на обекта, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град.

В хода на полицейските действия е извършено претърсване на адрес в курортен комплекс “Чайка“. Там полицаите са открили три помещения за отглеждане на растения от рода на конопа и едно – предназначено за сушене на растенията. Приспособените оранжерии били обзаведени с модерно оборудване за отглеждането на растителността – лампи с подходяща температура, поливна система, вентилация, филтри, уреди за контрол на температурата и влажността, и др.

Иззети са 700 растения от рода на канабиса в различен стадий на развитие. В къщата е намерена и над килограм суха тревиста маса.

Жена на 40-годишна възраст, живееща в имота, е задържана в полицейския арест за срок до 24 часа, като съпричастна към престъпното деяние. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по документирането му продължава под наблюдението на Окръжната прокуратура.

В средата на февруари полицията задържа 40-годишен мъж, в чиято къща във Варна бяха открити над 250 растения от рода на конопа.