Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) в землището на село Гроздьово във Варненско, съобщиха от агенцията.

В стопанството се отглеждат 42 свине. Стопанинът сам е подал сигнал за повишена смъртност и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Веднага са предприети действия, взети са проби за изследване, резултатът от които е положителен за болестта АЧС.

Стопанството е специализирано за отглеждане на източнобалканска свиня, намира се в гора, в непосредствена близост до ловно стопанство, в което през последните няколко години са констатирани случаи на АЧС.

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влиза село Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна.

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Определена е 10-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Горен чифлик, Пчелник и Нова шипка от община Долни чифлик, област Варна; селата Царевци, Дъбравино, Казашка река и Юнак от община Аврен, област Варна; селата Цонево, Величково и Дебелец от община Дългопол, област Варна; както и село Бързица от община Провадия, област Варна.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство. Извършено е почистване и многократна дезинфекция на стопанството.

Предстои осъществяване на епизоотично проучване и проследяване на движението на домашни свине, свързани с населеното място, 35 дни преди установяване на заболяването.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ напомня, че е от съществено значение стопаните да спазват правилата за превенция на заболяването. Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно.

Призовават се стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за АЧС следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар.

Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700/ 122-99.