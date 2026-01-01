Артефакти от различни периоди – праистория, Античност, ранно и късно Средновековие, ще представят музеите в Провадия и Дългопол на традиционната национална експозиция „Българска археология“, която предстои да бъде открита на 13 февруари в София.

От музея в Провадия посочиха, че ще представят в изложбата 60 предмета. Един от акцентите ще бъде праисторическият комплекс Солницата. И през 2025 г. археолозите с ръководител акад. Васил Николов откриха в най-стария солодобивен център в Европа (5600 - 4350 г. пр. Хр.) много артефакти.

През миналата година специалистите са работили и по няколко обекта в района, попадащи в трасето на газопровода от Рупча до Ветрино. От музея уточниха, че археолозите са проучвали два обекта край село Блъсково от ранновизантийския период. Работено е и в района на Ветрино, където са открити артефакти от Средновековието.

От музея в Дългопол допълниха, че ще представят в националната изложба около 30 предмета. През 2025 г. археолозите в района са проучвали много обекти, които също попадат в линията на газопровода. Те са в землищата на селата Камен дял, Комунари, Партизани, Боряна, Китен, Търнак, както и на общинския център. Предметите са от различни периоди - праистория, Античност, Римската епоха, ранното и късното Средновековие, допълниха от музея. Открити са при разкопки на селища и некрополи.

Артефактите са изработени от керамика, кост, благороден метал. Всички обаче разкриват късчета от живота на хората, които през различните векове са обитавали нашите земи – техния бит, социални отношения, вярвания.