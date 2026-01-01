Административният съд във Варна прекрати производството и остави без разглеждане жалбата срещу мълчалив отказ на Общинската избирателна комисия (ОИК) - Варна, съобщиха от пресслужбата на съда. Делото бе образувано на 16 януари тази година.

Жалбата е свързана със сигнали за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета Благомир Коцев заради неправомерното му отсъствие от работа, съобщи БТА.

В мотивите си за прекратяване на производството съдът посочва, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес за подателя й. В Изборния кодекс е посочено кой има право да оспорва решенията, или отказите на ОИК.

Определението на Варненския съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.