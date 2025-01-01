За шести пореден мандат Радка Желева бе избрана за кмет на село Хрищени в община Стара Загора.

Желева бе издигната от Политическа партия ГЕРБ и спечели гласовете на хората на първия тур. Частичните извънредни избори в най-голямото старозагорско село се проведоха в неделя. Вотът премина спокойно, без подадени жалби.

Решението на Общинската избирателна комисия с председател Теодора Крумова е взето без спорове и възражения от страна на неговите членове и ръководство.

Радка Желева е получила 368 действителни гласове. Пред урните в двете избирателни секции са се явили 435 от общо 1484 избиратели по избирателния списък. Окончателната активност е от 29.31%.