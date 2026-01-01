Зачестяват случаите на кражби от коли, паркирани пред детски градини. Извършителите се възползват от невниманието на родителите, които бързат да оставят или вземат децата си от детска градина.

За кражба от незаключен автомобил край детска градина в Стара Загора съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

36-годишна жена сигнализира полицията за кражба от „Ситроен“, паркиран в близост до детска градина в Стара Загора. По случая е образувано досъдебно производство.

На 13 януари 2026 г., в 09:00 ч., във Второ РУ-Стара Загора е получено съобщение от 36-годишна жена за кражба от л.а. „Ситроен“, който бил паркиран незаключен близо до детска градина в града.

По данни на пострадалата, от автомобила е отнета дамската ѝ чанта, съдържаща лична карта, СУМПС, ключове, дебитна карта и 500 лв.

По случая се води разследване под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. Работата по разследването продължава.

Рецидивист е задържан за кражба от незаключен автомобил пред детска градина в Перник, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Служители на Второ РУ – Перник задържаха 44-годишен мъж, извършил кражба на лаптоп и пари от автомобил, паркиран пред детска градина. Част от откраднатото имущество е открито и иззето.

На 7 януари 2026 г., в пернишкия квартал „Изток“, от незаключен автомобил, паркиран пред детска градина, са отнети лаптоп и парична сума. Извършителят се е възползвал от невниманието на гражданите при оставяне на децата си.

В резултат на оперативно-издирвателни действия от служители на Криминална и Охранителна полиция при Второ РУ – Перник е забелязан мъж със съмнително поведение и маска на лицето, обикалящ пощенски клон в кв. „Изток“.

Установен и задържан е 44-годишен мъж с постоянен адрес в София. Мъжът е известен на органите на реда с множество криминални прояви, включително кражби, нарушения, свързани с наркотични вещества, и управление на МПС след употреба на наркотици.

След незабавни процесуално-следствени действия част от откраднатата сума и лаптопът са открити и иззети. Задържаният е поставен под полицейска мярка за срок до 24 часа.

Материалите по случая ще бъдат изпратени на Районна прокуратура – Перник за предприемане на действия по компетентност. Провеждат се проверки за евентуални други противоправни деяния в региона.