Пламъците са били много големи и са обхванали голям периметър сухи треви
Огънят край учебния полигон "Тюлбе" в Казанлък е бил потушен малко след полунощ.

Пламъците са били много големи и са обхванали голям периметър сухи треви.

Пожар избухна близо до военния полигон край Казанлък (ВИДЕО/СНИМКИ)

Въпреки това, огнеборци и доброволци са се справили сравнително бързо с мащаба на пожара. 

БГНЕС

Припомняме, че снощи избухна пожар в района между полигона и селата Енина и Долно Изворово.

Притеснението на живущите в близките населени места беше заради силните ветрове, тъй като именно те биха затруднили потушаването му.
Агенция "Фокус"

Ст. Загора