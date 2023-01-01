Пожар избухна близо до военния полигон край Казанлък (ВИДЕО/СНИМКИ)

Огънят крайв Казанлък е билмалко след полунощ.Пламъците са били много големи и саВъпреки това, огнеборци и доброволци са се справили сравнително бързо с мащаба на пожара.

БГНЕС

Припомняме, че снощи избухна пожар в района между полигона иПритеснението на живущите в близките населени места бешетъй като именно те биха затруднили потушаването му.