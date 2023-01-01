Огънят край учебния полигон "Тюлбе" в Казанлък е бил потушен малко след полунощ.
Пламъците са били много големи и са обхванали голям периметър сухи треви.
Пожар избухна близо до военния полигон край Казанлък (ВИДЕО/СНИМКИ)
Въпреки това, огнеборци и доброволци са се справили сравнително бързо с мащаба на пожара.Припомняме, че снощи избухна пожар в района между полигона и селата Енина и Долно Изворово.
Притеснението на живущите в близките населени места беше заради силните ветрове, тъй като именно те биха затруднили потушаването му.
Пламъците са били много големи и са обхванали голям периметър сухи треви.
Пожар избухна близо до военния полигон край Казанлък (ВИДЕО/СНИМКИ)
Въпреки това, огнеборци и доброволци са се справили сравнително бързо с мащаба на пожара.
БГНЕС
Притеснението на живущите в близките населени места беше заради силните ветрове, тъй като именно те биха затруднили потушаването му.