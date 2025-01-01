Скандал прерасна в сбиване в Стара Загора, съобщиха от полицията.

На 10 декември на улица, пред магазин, е възникнал скандал между трима мъже на 57, 43 и 20 години.

Впоследствие скандалът прераснал в сбиване, като тримата мъже са получили наранявания.

На място е пристигнал и медицински екип, тримата мъже са обслужени амбулаторно и освободени.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато във Второ РУ-Стара Загора разследване под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.