"Колеги от други партии искат оставката на столичния кмет Васил Терзиев, а аз мисля, че той трябва да стои до край, за да се види какво означава да управляват "Продължаваме промяната" и "Да, България". Той трябва да стои като пример какво могат ПП и ДБ Тези хора, единственото което ги интересува, е оправдание и къса памет на хората“ – тази критика към управлението на София отправи от Стара Загора лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Заедно с кмета на града Живко Тодоров той говори пред симпатизанти. Борисов изтъкна, че в Столичния общински съвет от ГЕРБ подкрепят "структурите на кмета" и повишаването на цените за паркиране, за да няма Терзиев оправдания. И припомни, че, когато е започнала кризата с отпадъците в столицата, министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев е изпратил затворници, за да помагат в почистването, но впоследствие Терзиев е казал, че няма нужда от повече помощ. "В момента виждате какво е положението", допълни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ уточни какво е имал предвид под платени протести, които негови думи разбуниха духовете. Вчера, на друго партийно събитие, Борисов заяви: "Данъчни и ДДС-ари се молят по църквите пак да ни няма, за да може пак да мамят. Голяма част от тях финансираха протестите“. По думите му големите антриправитлствени протести през декември не са били платени, но се е знаело, че зад тях има и финансиране, понеже се е очаквало да има провокатори и размирици.

Днес в Стара Загора той уточни: "Вчера в разговора с 30-40 кмета казах, че протестите са платени, но не уточних, това е моя грешка. Много пъти се изказвах за протестите, автентичността на хората, които не харесваха част от нашето управление. Дори казах, че ми свършиха златна работа. Навремето в "Симеоново" бяхме три факултета - Държавна сигурност, народна милиция и противопожарна охрана. Колегите от ДС учеха, че за да направиш компромат, трябва да е такъв, че като го прочетеш, сам да се отвратиш от това, което пише за теб. Или да си послужиш с добреподбрани истини и като сложиш лъжите, те да изглеждат автентично.

Вчера те избухнаха, вероятно подразнени, че им бяха припомнили комунистическото минало. И все едно Борисов е казал, че протестите са били платени. Няма кой да плати 100 хил. души - безспорно, но се хванаха за думата и се възбудиха. Те забравиха, че те самите предупреждаваха, че ще има провокатори, сенчести босове се показваха на видеата, лихварски заложни къщи, хванаха хора с пари. Аз никога нямаше да се съглася да се самосвалим - защото в залата имахме над 100 депутата, но казах, че е имало такива групи. Казах го за хората, които все още гласуват за тях, защото за съжаление има такива. Те умеят да преиначават", каза Борисов. Той допусна, че "десетки хиляди" са отишли там по своя воля и им се извини за думите си от вчера.