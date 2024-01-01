осигуринаДнесв столицата е. В 18 области е обявен оранжев код заради високите температури, а в останалите 10 жълт код. Максималните температури в следобедните часове ще достигат до 40 градуса, в София - около 35, Кърджали – 38, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Пловдив , Видин, Монтана и Ямбол – 39 градуса, Русе – 40, Сандански – 41 градуса.

БГНЕС

Google News Showcase

Instagram

, валежи не се очакват.