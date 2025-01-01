18-годишният И.Б. и 16-годишният Ж.Б. са задържани по разследване за извършена кражба от бижутериен магазин в гр. Дупница, съобщиха от Апелативна прокуратура - София.

Спрямо двамата са събрани достатъчно доказателства за извършеното от тях престъпление. Те са установени в резултат на специализирани оперативно-издирвателни действия на криминалисти от РУ на МВР гр. Дупница.

Кражба като на филм от бижутерски магазин в Дупница

Около 18:00 ч. на 26 август от витрина на магазин за златна и сребърна бижутерия на ул. „Николаевска“ в града били отнети златни накити от маскирани лица. Крадците използвали скутер без регистрационни табели, като при пристигането си пред търговския обект хвърлили две димки. След като отмъкнали подложка със златни синджири, те напуснали местопрестъплението.

Обвиняемите са от гр. Дупница и са задържани за срок до 72 часа, като предстои спрямо тях да бъде внесено искане за мярка "задържане под стража". Отнетите от тях накити са иззети с част от екипировката им и са приобщени към делото като веществени доказателства.

Общата стойност на откраднатите вещи – 22 броя златни синджири с тегло 65,53 грама, 14 карата, проба 585, възлиза на 11 140,10 лева.