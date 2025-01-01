44-годишен варненец е задържан в Провадия заради големи количества "маркови" парфюми, съобщиха от полицията.

В ранния следобед на 29 август на АМ "Хемус", в близост до разклона за с. Невша, служители на РУ – Провадия спряли за проверка товарен автомобил, управляван от мъжа. Униформените установили, че той превозва 56 кашона, съдържащи общо 3244 парфюма с надписи на различни търговски марки.

При последвали претърсвания в търговски обект, свързан с лицето, в курортен комплекс във Варна са открити още 268 парфюма и 97 чифта маратонки на известни производители.

За стоките не са представени документи за произход и разрешение от маркопритежателите.

Мъжът, който е известен на полицията, е задържан за срок до 24 часа.

По случая се води разследване.