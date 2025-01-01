СДВР издирва 43-годишен столичанин.

По молба на близките столичното Шесто РУ издирва Станислав Василев Юмерски от София, съобщиха от МВР.

МВР

Той е с адрес в жк. „Овча купел“. По информация на роднините, Юмерски е напуснал дома си в началото на август с личния си автомобил, на 20 август е бил засечен от тол камера на АМ „Тракия“ - в района на пътен възел Памукчии с посока на движение към Бургас.

Юмерски е висок към метър и 80 см, с нормално телосложение, кафяви очи, прошарена коса, няма данни за облеклото му.

Полицията се обръща към хората, които имат информация къде може да бъде открит, да позвънят на тел. 112, 02/982-17-60, 02/092-17-55 или в най-близкото поделение на МВР.