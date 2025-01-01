Още три села от община Плевен се включват към населените места, за които е в сила бедствено положение заради безводието.

Това са Ясен, Опанец и Буковлък. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Те допълват, че областният управител Николай Абрашев продължава да извършва проверки относно това как се осъществяват набелязаните от Областния кризисен щаб мерки.

Абрашев е инспектирал мястото на сондажа при помпената станция на река Вит край село Ясен, където на 65 метра са достигнати водоносни пластове, целта е да се стигне до 120 метра дълбочина.

Това е алтернатива за стабилизиране на водоснабдяването в Плевен и региона, предприета от водоснабдителното дружество като краткосрочна мярка, допълват от областната управа.

Областният управител е проверил и как протича почистването и възстановяването на водохващането на стара, неизползвана от дълги години връзка между река Дъбнишка бара, дере и Ясенския напоителен канал. Целта е чрез нея да се доставят допълнителни водни количества за вододайната зона „Долна Митрополия“.

Във връзка с обявеното бедствено положение Абрашев е разпоредил да се извършат специализирани проверки за нерегламентирано присъединяване към водопреносна мрежа, както за битово-питейно водоснабдяване, така и за небитова вода, така и за спазване на условията на издадените разпоредби за водовземане.

Започнало е и предоставянето на бутилирана минерална вода, дарена миналата седмица от Областна администрация-Русе. В населени места от общините Плевен и Долна Митрополия е в сила бедствено положение.

Екипи на ВиК дружествата в Пловдив и Русе се присъединиха към работата на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД в Плевен като една от незабавните мерки за справяне с кризата с безводието в област Плевен. Те ще подпомогнат работата с конкретни идеи, действия и човешки капитал, съобщиха от "Български ВиК холдинг" ЕАД.