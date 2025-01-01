Премахват дървото в Благоевград, от което снощи се отчупи клон, ще бъде отсранен и още един конски кестен на главната пешеходна улица „Тодор Александров“ поради лошо санитарно състояние на дърветата и реална опасност за здравето на преминаващите граждани, съобщиха от Общината.

Необходимостта от отсичането им бе установена при извършен спешен оглед от експерти от отдел „Екология“. Санитарните експертизи сочат, че двата кестена, разположени пред №26 и №41, са в лошо състояние. Стволовете им са разцепени, има вътрешно гниене и хралупи, което ги прави потенциално опасни за минувачите.

Голям клон от дърво падна на главната пешеходна улица в Благоевград

За премахване на опасните дървета е издадена заповед, в която е посочено, че е необходимо незабавно изпълнение. Дейностите се извършват от правоспособни специалисти при пълно спазване на мерките за безопасност, а районът ще бъде почистен веднага след приключване на работата.

На мястото на премахнатите дървета ще бъдат засадени дървета от вид „червен конски кестен“, които ще продължат да допълват зелената система в областния център.

През следващата седмица ще бъде извършен оглед на всички дървета по главната пешеходна улица. Предприетите действия са с грижа за хората и в посока опазване на зелената градска среда.