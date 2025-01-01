При полицейска акция в брациговското село Жребичко е задържан 52-годишен мъж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик. В обитаван от него имот полицията е открила растения канабис, незаконно оръжие и боеприпаси.

При проверка в къщата и двора са открити 42 растения марихуана с височина от 0,50 м до 1,10 м и общо тегло 24,1 кг. Намерена е ловна гладкоцевна пушка 16-и калибър, както и 101 боеприпаса за ловно и бойно оръжие от различен вид и калибър, притежавани незаконно, уточниха полицията.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава под ръководството на Районната прокуратура в Пазарджик.

В началото на август прокуратурата в Пазарджик привлече като обвиняем 26-годишен мъж за отглеждане на марихуана с цел разпространение. В къща в пазарджишкото село Сарая, обитавана от мъжа, полицаите открили общо 172 полиетиленови пакетчета, съдържащи суха зелена маса, която при извършен полеви наркотест реагирала на марихуана.