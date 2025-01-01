19-годишната Ивена Павлова от Девин е в тежко здравословно състояние, но семейството ѝ няма възможност да покрие високите разходи за нужната терапия в чужбина. Затова близки, приятели и съграждани обединяват сили, за да помогнат в набирането на средства.

На 23 май 2025 година животът на младата Ивена и семейството й се обръща на 360 градуса. След катастрофа и множество травми, почти несъвместими с живота, момичето изпада в кома и до ден днешен, въпреки огромните усилия на лекарите в болницата в Пловдив, промяна в състоянието й няма.

„Ден след ден минава, а аз живея в болката и ужаса да гледам детето си безсилно, без да мога да ѝ помогна. Обиколих лекари, болници, църкви и параклиси, моля се всяка секунда Бог да я върне при мен“, споделя майката на Ивена през сълзи.

Шанс на семейството дават от Турция, където след консултация с лекари и специалисти предлагат спешен трансфер на 19-годишната Ивена със специализиран медицински самолет, за да бъде приета в клиника, където могат да се борят за живота ѝ.

Първоначалната сума, която им е обявена, е 100 000 евро. За семейството тя е абсолютно непосилна. Затова те са организирали кампания за набиране на средства. Междувременно в петък, 5 септември, площад "Игор Юруков“ в Девин ще се превърне в сцена на надежда и съпричастност. От 16:30 ч. пред Дома на културата ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Ивена, която след тежка катастрофа през месец май се бори за живота си и се нуждае от средства за лечение в чужбина. На сцената ще излязат изпълнители на балкански и народни ритми, които ще превърнат вечерта в празник на музиката и човешката солидарност. Организатори на събитието са Юлия Якъбова, Мария Костадинова, Елена Сакалийска и Сандра Карагьозова – хора от Девин и региона, които вярват, че общността може да промени съдбата на Ивена.

„Аз не мога да приема, че ще загубя детето си. То е моят живот, моето слънце, моята надежда. Моля ви, помогнете ни! Всеки дарен лев е шанс за живот, всяко споделяне е подкрепа, която може да стигне до повече добри хора и да събере нужната сума навреме“, призовава майката на момичето.

Нека всеки, който има възможност и желание, да се включи в каузата и да подкрепи младото момиче в най-тежката ѝ битка.

Дарения могат да бъдат направени чрез платформата на фондация "Павел Андреев“, както и по банков път:

IBAN: BG43BUIN95611000740296

BIC: BUINBGSF

Банка: Allianz Bank

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Ивена Павлова