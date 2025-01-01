Имигрантите в Австрия продължават да изпитват към страната едновременно любов и омраза, отбелязва австрийската новинарска агенция АПА.

Докато чуждестранните работници хвалят Авскрия за високото качество на живот (класирайки я на четвърто място) в годишното проучване на "Интернейшънс Експат Инсайдър" (InterNations Expat Insider), изследването установи значителни пропуски и слаби страни в социалната интеграция. Страната се класира на 41-во място в индекса "Леснота на установяване" в анкетата, като причината е недружелюбността на местните жители. Като цяло Австрия се класира на 23-то място от 46 държави, обхванати от проучването.

Австрия пада в класацията най-вече заради резултатите в проучването по отношение на неприветливостта на местните: Само 43% от запитаните са отговорили, че австрийците са дружелюбни (при среден резултат за целия свят 62%), а що се отнася до общуването с чужденци – само 37% мислят по този начин (при 60% средно за света). Участниците класират Австрия на 40-о място в категорията за леснота на създаване на приятелства с местни.

Австрия изостава и по отношение на електронните плащания: Само 76% от хората казват, че им е лесно да плащат, без да имат пари в брой. В тази категория страната е на 43-то място, което я поставя почти на дъното на класацията.

Добри стойности при качеството на живот

Във връзка с качеството на живот, околната среда и мобилността Австрия има далеч по-добри резултати. В категорията за природа и активности в свободното време страната е в челните позиции. Здравната система се оценява като качествена и достъпна.

По отношение на работа и кариера Австрия изостава спрямо резултата си от 2024 г.: Тази година справедливото заплащане, сигурността на работа и пазарът на труда се оценяват по-ниско, отколкото през миналата година. Икономическото положение се оценява по-скоро положително – 73%, но въпреки това е под стойностите от миналата година, когато така са отговорили 84%.

Общо 69% от мигрантите в Австрия са доволни от живота си, което е малко над средната стойност на световен мащаб – 67%.