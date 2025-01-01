Словашкият премиер Роберт Фицо пристигна днес на тридневно посещение в Китай, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.
По време на визитата си Фицо ще вземе участие в тържествата по случай 80-ата годишнина от края на Втората световна война и ще проведе няколко двустранни срещи.
"В Китай Роберт Фицо няма само да почете паметта на жертвите на военния конфликт, на Втората световна война, а също така ще използва визитата, за да потвърди съвместни икономически проекти и планове", се казва в изявление, публикувано на Фейсбук страницата на словашкия лидер.
Днес се планира Фицо да се срещне с руския президент Владимир Путин, а утре той ще почете паметта на жертвите на Втората световна война и ще положи венец на паметника на военните герои на площад "Тянанмън" в Пекин.
"В четвъртък, на 4 септември, Роберт Фицо ще разговаря с президента на Китайската народна република Си Цзинпин", се казва още в изявлението.