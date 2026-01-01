Две жени от Самоков са обвинени за измама спрямо възрастен мъж, след като разследването по случая е приключило и събраните доказателства са докладвани в прокуратурата, съобщиха от полицията.

По данни на разследващите, двете жени действали в съучастие и с цел да си набавят имотна облага. Те заблудили възрастния мъж, че едната от тях е задържана от лихвари и за да бъде освободена, е необходимо да се заплати сумата от 1000 лева.

Под предлог за дълг към лихвари: завлякоха мъж от Самоковско с 40 000 лева

Междувременно пострадалият се усъмнил и потърсил съдействие от полицията. След указания от служителите на реда, на 19 януари той предал на обвиняемите сумата от 300 евро, предварително описани от полицията.

След получаването на парите двете жени били установени и срещу тях са повдигнати обвинения. С постановление на прокуратурата им е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

По случая е започнато разследване.