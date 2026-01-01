Жител на самоковското село Широки дол е станал жертва на измамници, ощетили го с близо 40 000 лева, съобщиха от полицията.

Около 10 ч. на 19 януари мъжът потърсил помощ от органите на реда. Той споделил, че две негови познати всеки месец искат да им предава различни парични суми под предлог, че е техен съдлъжник при лихвари и следва да им помогне с вноската, за да не пострада.

Служители на РУ-Самоков установили и задържали двете самоковки. За период от около 2 години те успяли да заблудят потърпевшия да им предоставя парични средства. Задържаните са без криминални регистрации до момента.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.