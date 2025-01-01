Прокуратура привлече към наказателна отговорност трима младежи - на 15, 17 и на 28 години за грабеж и за опит за такъв в София, съобщиха от обвинението.

На 29 септември в подлез под бул. „Ситняково“, обвиняемите са направили опит да отнемат чанта с 2230 лева. Обвиняемите са употребили за това сила и заплаха.

Ученик е заплашил с нож и ограбил момче в София

Малко след това пред входа на училище на ул. „Гео Милев“, те са откраднали 250 лева от мъж, като единият го е напръскал с лютив спрей в лицето, а другата му казала, че ще го пребият.

За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Двама са задържани за 48 часа и единият за 72 часа. Поискан е постоянен арест спрямо обвиняемите.